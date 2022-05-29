王毅反駁布林肯　中美不應惡性競爭

美國國務卿布林肯日前發表對華政策演說，觸動中方神經。中國國務委員兼外長王毅上周六（28日）指出，講話內容反映美國的世界觀、中國觀、中美關係觀都出現了嚴重偏差，華府應意識到單極霸權不得人心，集團對抗沒有前途，脫鉤斷供損人害己，中美之間也會有競爭，但不應是惡性競爭。

王毅說，這個世界不是美國描繪的世界，美方堅持「中心論」和「例外論」，抱持冷戰思維，沿襲霸權邏輯，推行集團政治，是逆歷史潮流而動，只會引發衝突對抗，分裂國際社會。美國實際上成為動搖現今國際秩序的亂源，推進國際關係民主化的障礙。

王毅強調，中國不是美國臆想中的中國，目標是讓人民過上更好日子，為世界作出更大貢獻，不是去取代誰挑戰誰，而中美關係不是美方設計的零和博弈。北京從不向訛詐脅迫退讓，將堅定捍衞中國的主權、安全和發展利益，任何打壓遏制只能使中國人民更加團結。中美關係處於重要的十字路口，美方應做出正確抉擇，不要在「三分法」、「三點論」不斷做文章，而是把精力放在踐行相互尊重、和平共處、合作共贏「三原則」上，找到中美兩個大國在新時代的正確相處之道。