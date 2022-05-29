Fb傳很多孩童染新冠亡　警調查惹藍營不滿

台灣的藝人郭彥均上周三（25日）在社交網Facebook（Fb）分享與醫護人員的對話，提到新冠疫情擴散嚴重，「看到很多孩子就這樣走」，多個Fb粉絲專頁轉發。行政院長蘇貞昌上周六（28日）表明究責查辦，警政署刑事警察局周日（29日）宣布會主動追查事件，惹來藍營不滿。

台灣累計10名兒童染疫亡，蘇貞昌被問及貼文內容時說，這些不實謠言內容相近、類似，都有很明顯的操作痕迹，不法、非常不宜，對防疫人員非常不尊重，會引起社會恐慌，大可不必，會加以究責查辦。行政院澄清，蘇貞昌原意是針對社交網不實疫情訊息，有相同貼文內容、發文時間相近的現象，表達憂心與關切之意，並非針對單一藝人。

警政署刑事警察局周日指，有關「很多孩子走了」的網絡貼文，警方偵查流程要函請衞福部確認內容是否符合法律要件，目前還在收集輿情，無要約談郭彥均。經初步分析，上周三（25日）至上周四（26日）至少有25個Fb粉絲專頁刊出與本案相同文章，來源均為內容農場，警方偵辦方向是針對內容農場幕後者。

國民黨主席朱立倫號召全黨公職聲援郭彥均，表明若講真話要被法辦，「那就通通法辦，連他（朱立倫）也法辦」。國民黨立法院黨團痛斥政府官僚、冷血，堵住一位郭彥均的嘴，後面還有千萬的郭彥均，黨團前往刑事局自首「散布假消息」，並要求台灣的總統蔡英文及蘇貞昌公開道歉。