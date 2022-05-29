核酸檢測涉違規多管混檢　中同藍博遭查

北京衞健委與市場監管、公安等部門持續對全市核酸檢測機構進行督查檢查，周日（29日）通報發現北京中同藍博醫學檢驗實驗室在核酸檢測過程中涉嫌違規多管混檢。公司立即停業，警方已立案偵查，並查獲52歲法定代表人張某某等8人。

北京市衞健委黨委委員王小娥指，監督檢查過程中發現一宗事件，專家溯源檢查染疫病例過往無感染檢測結果樣本，發現中同藍博溯源紀錄不完整，記錄規則不清晰，不能提供原始標本流轉單和擴增板原始書面紀錄，部分時間點擴增文件紀錄與實驗室自述檢測數量不符，違規對多管樣本進行混管檢測。情況嚴重違反質量安全規定，影響檢測結果準確性，導致發現和管控染疫人員不及時，造成疫情進一步傳播風險。

市衞健委嚴肅處理中同藍博，勒令立即停止執業，啟動吊銷醫療機構執業許可證程序，配合公安部門立案偵查。衞健委下一步將加大核酸檢測機構規範化建設，對於違法執業的機構要發現一起、懲治一起；對於執業行為不規範的機構要逐一整改，整改不到位的要堅決退出；對於具有社會責任感的合法執業機構，要鼓勵發展、扶優做強，保證核酸檢測隊伍穩定，能力高效，堅決守住質量安全底線。