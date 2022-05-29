解放軍派殲16戰機　聯合俄轟炸機巡航

中國及俄羅斯上周二（24日）各自派出轟炸機，在日本海、東海、西太平洋實施聯合空中戰略巡航。中國官媒周日（29日）首次公開解放軍殲16戰機與俄方軍機的「同框照」。網上消息指美國接下來數周將在關島部署超音速轟炸機。

中俄分別派出4架轟6K轟炸機及兩架圖95MS轟炸機參與今次聯合空中戰略巡航。中國官媒國防軍事頻道主持人說：「近年來，人民空軍警巡東海、戰巡南海、前出西太、繞島巡航、海外投送、抗疫救災，近日又剛剛完成了中俄聯合空中戰略巡航，新時代的人民空軍聚力備戰打仗，加快推進戰略轉型建設，為國家發展提供更可靠的空天安全保障，讓人民群眾頭頂的家園更加安寧祥和。」

另一方面，追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots上周六（28日）表示，美國空軍一批B1B超音速轟炸機未來數周將從南達科他州埃爾斯沃思空軍基地出發，進駐位於西太平洋戰略重地關島的安德森空軍基地，作為轟炸機特遣隊部署任務。Aircraft Spots預計它們重返朝鮮半島，執行針對北韓的震懾行動；有分析認為今次部署是「一石二鳥」，同時回應中俄轟炸機聯合空中戰略巡航。