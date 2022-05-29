南海基地擴建碼頭　華增靠泊潛艇數量

社交網日前流傳一段未經官方確認的影片，拍攝者聲稱中國解放軍潛艇在南海試射彈道導彈。最新拍攝的衞星圖像顯示，位於面向南海的海南省龍坡潛艇基地正在擴建，碼頭數量由現時4個增至6個，靠泊的潛艇數量由16艘增至24艘。

美國科學家聯盟成員克里斯滕森（Hans Kristensen）上周四（26日）在社交網發放今年3月27日拍攝的衞星圖像，可見龍坡潛艇基地增建碼頭，並拍到兩艘拖船協助一艘094型戰略核潛艇移動，不排除該艘潛艇準備出海，執行戰略威懾巡邏。根據網上資料，龍坡潛艇基地位於三亞市亞龍灣東面，是亞洲最大的核潛艇基地，現存4個潛艇專用的碼頭，每個長度均為229米，各自可以供4艘潛艇靠泊。

根據美國國防部去年發表的中國軍力報告，解放軍現時有6艘094型戰略核潛艇服役，每艘配備最多12枚巨浪2型潛射彈道導彈。報告估計屬於下一代的096型戰略核潛艇2020年代初建造，預計2030年時中方戰略核潛艇數量增至最多8艘。此外，當新一代的巨浪3型潛射彈道導彈服役後，解放軍戰略核潛艇只是需要留守沿岸海域，就可以對美國本土發動核打擊，理想地點分別是南海及渤海灣。