閔行區現社會面確診病例　列中風險地區

上海市政府新聞辦公室周一（30日）舉行防疫工作新聞發布會，會上提及閔行區周日（29日）新增一宗社會面新冠確診病例，患者14天內未離開過居住地大院，其所住區域列為中風險地區，封閉管理14天，民眾家居隔離，每天均需全員核酸檢測。截至周日，寶山區60歲或以上長者累計接種新冠疫苗83.98萬劑次，第一劑次覆蓋率63.13%。

22歲女患者居於閔行區吳涇鎮劍川路165號大院宿舍樓，早前已完成兩劑疫苗接種，檢測後發現受感染，送往方艙醫院隔離醫學觀察，期間出現咳嗽等症狀。防疫部門已進行環境消毒，對排查到的密切接觸者、次密切接觸者和高風險篩查人員，均已落實相應隔離管控措施。

市衞健委副主任趙丹丹表示，目前全市單日最大檢測能力達到850萬管以上，可滿足復工復產後的需求。防疫部門將在居民社區、辦公場所、工業園區、地鐵站周邊等區域設約1.5萬個核酸採樣點，構建15分鐘核酸「採樣圈」。經濟方面，閔行區設200億元（人民幣，下同，約238億港元）企業發展專項信貸資金，解決復工復產需求；寶山區10億（約12億港元）資金，扶持萬間中小企業和千間重點企業。