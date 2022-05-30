王毅晤斐濟領導人　下午主持太平洋島國外長會

中國國務委員兼外長王毅周一（30日）轉抵斐濟訪問，他分別與該國總統卡托尼韋雷和總理姆拜尼馬拉馬會面，下午將主持第二次中國－太平洋島國外長會，會後發表聯合聲明，外界關注中方會否跟與會的太平洋島國達成警務及安全等領域的合作協議。

王毅與卡托尼韋雷會面時指出，中國的發展振興是發展中國家的共同成就，是世界和平力量的增強，意味中國具有更多資源在國際舞台維護發展中國家的正當權益，一些勢力因此不願看到中方發展壯大，圖謀遏制、遲滯甚至打斷中國的發展進程，北京將繼續與發展中國家相互支持，共同發展。卡托尼韋雷感謝長期以來中方的無私支持幫助，使斐得以加快經濟發展，提高人民生活水平。斐濟會繼續堅定奉行一個中國政策，深化各領域合作，實現共同發展繁榮。

王毅見姆拜尼馬拉馬後一同見記者，王毅指出對於太平洋島國，中國不是新來者，所有國家需要尊重其他國家的主權和領土完整，不能干預他國內政，這是處理國際關係的基本規範。他承諾中方會繼續在不附加政治條件下支持太平洋島國，協助它們建立更好的自我發展能力。