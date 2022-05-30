立院批准國務機要費除罪　藍綠營激烈衝突

台灣立法院周一（30日）審議攸關前總統陳水扁國務機要費除罪化的《會計法》第99條之一條文修正草案。國民黨立委早上進場後一度佔據主席台抗議，藍綠立委其後在主席台上下持續對峙、叫罵，期間有人撒假鈔、掟水杯，場面混亂。草案最終在藍綠營幾輪衝突後，獲三讀通過，陳水扁事後僅發簡短22字聲明回應。

修正案條文為2006年12月31日以前各機關支用之國務機要計劃費用、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰。

國民黨立委於早上7時30分進場佔據主席台，民進黨立委8時46分左右進場，並在人數優勢下奪回主席台。衝突間有傳民進黨立委洪申翰的左手手指因拉扯被割傷見血，國民黨否認在現場看到流血，反指該黨立委洪孟楷在推擠期間頭部撞到牆壁，需要冰敷。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，目前新冠疫情嚴重、疫殁及確診人數高企，認為民進黨趁疫情幫陳水扁的國務機要費除罪化很可惡。立法院副院長蔡其昌在民進黨立委保護下敲槌，表決三讀通過民進黨團修正動議，把國務機要費除罪化。國民黨團其後仍在議場抗議，時代力量黨團則痛批「歷史會記得這一天」。

陳水扁的國務機要費案纏訟近16年，他在修正案通過後發聲明回應「蓬萊島案平反等了38年、國務機要費案除罪16年」。