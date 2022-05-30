小學教材再惹議　地圖無台灣兼五星旗倒掛

中國人民教育出版社（人教社）捲入小學教材插畫風波，人教社周一（30日）再被指地圖沒有台灣、海南等地，五星旗遭倒掛等，引來民眾批評。另有出版社的小學教輔書用日軍給雷鋒配圖，涉事出版社回應稱，正調查配圖錯誤的原因，該書在2018年就已經銷毀。

陝西周日（29日）有網民投訴，陝西新華出版傳媒集團與陝西人民教育出版社聯合出版的小學二年級語文下冊教材中，其中一篇「雷鋒做好事」的配圖為身穿日本軍裝的軍人背着老婦行走的畫面，配文顯示為「雷鋒做好事時付出的艱辛」。陝西人民教育出版社表示，內容經過審核怎麼會出現問題，現在說不上原因。日本報章於侵華時期刊登上述相片，目的是營造士兵英勇從炮火中救出老婦的形象，減輕戰爭區域中國老百姓的反抗。

另外，國家新聞出版署周一發布「質量管理2021」的編校質量不合格圖書名單，檢查對象是2020年以來出版的少兒圖書、教輔材料等，發現其中62種圖書不合格。當局要求差錯率不超過萬分之一屬質量合格，少於萬分之五出版社需在30日內全部回收，改正重印後可以繼續發行，超過萬分之五則不能再發行。