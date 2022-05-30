美參議員今率團抵台　陸30軍機進西南空域

台灣的外交部周一（30日）宣布，美國民主黨參議員譚美‧達克沃斯（Tammy Duckworth）當天率團抵台訪問3天。而在美國議員訪台之際，中國大陸派出30架軍機飛進台灣西南空域，數量是今年第2多。

台國防部周一晚上表示，大陸解放軍共派出8架殲11戰機、6架殲16戰機、4架殲10戰機、4架運8電偵機、2架蘇35戰機、2架蘇30戰機、2架空警500預警機、1架運8遠干機及1架運8反潛機進入台西南防空識別區，台空軍派出空中巡邏兵力應對，廣播驅離及用防空導彈追蹤監視。而蘇35戰機是繼2018年5月後，首度現身西南空域。

另一邊廂，譚美‧達克沃斯周一至周三（6月1日）訪問台灣，抵達桃園國際機場時獲得台灣的外交部政務次長曾厚仁接機，她訪台期間會晤總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花與外交部長吳釗燮，就台美關係重要議題交換意見。譚美‧達克沃斯去年6月與民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）及共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）乘坐軍機訪台，台灣的外交部對她相隔不足一年再次來臨表示誠摯歡迎。這是繼上月美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）率團訪台後，相隔一個多月再有美國議員訪台，反映美國國會對台灣的重視及支持。