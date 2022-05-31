台今增逾8萬宗本土新冠及90死　放寬重症解隔條件

台灣周二（5月31日）公布新增80,656宗本土新冠病例，較前一天回升，累計個案破200萬宗；同日另多90人疫歿，單日死亡數降回百宗以下。流行疫情指揮中心同日宣布，周三（6月1日）起放寬確診者解除隔離條件，其中重症患者發病日或採檢日達15天後，如CT值介乎27至30，經感染科等綜合評估亦可出院。

新增的本土病例以新北市14,372宗佔最多，台中市和高雄市亦破萬宗，其餘分布於桃園市、台北市等地。新增的死亡病例年齡均逾40歲，屬重度感染個案，大部分有慢性病史。此外，立法院周一（5月30日）爆發衝突，民進黨立委陳歐珀、吳玉琴、張廖萬堅翌日快測顯示初步確診。

指揮中心另宣布，暫停自歐洲、中東、南韓、東南亞和印度航班的落地採檢措施，周三凌晨零時起旅客入境只需在機場採集唾液樣本，毋須即場等核酸檢測結果。外界猜測，下月將放寬入境檢疫相關管制措施，新規可能是「3+4」、即居家檢疫3天加上4天自主防疫。陳時中周一（30日）未正面回應，只表示檢疫天數會縮短但不會去除，亦不會採用「0+7」的免隔離方案。