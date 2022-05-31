基辛格警告中美對抗　或導致直接軍事行動

美國前國務卿基辛格周二（31日）以視像方式，出席「基辛格與中美關係研討會」並致詞，警告中美對抗可能導致衝突甚至是直接的軍事行動，呼籲雙方努力開展對話，理解對方核心利益。中國國務委員兼外長王毅則指，中美關係不能再惡化，美國如在台灣問題上不斷開倒車，將從根本上破壞台海和平，並殃及自身。

基辛格表示，當前中美在許多領域都面臨緊張關係，但掩蓋不了中美關係的實質；並指對於大國，單一事件可能導致國家乃至世界層面的破壞，故中美領導人需承擔特殊責任和義務來尋求共存的哲學與原則。他呼籲中美避免對抗，以尊重對方關切的方式採取行動。他又以台灣問題為例，如中美兩國老一輩領導人50年前般，美方承認一個中國原則，中方理解美方對於一中原則如何貫徹的關切，這種邏輯仍應被納入中美關係的框架中。

王毅發表視像致詞時表示，中美關係正遭遇愈來愈多挑戰，歷史敍事被人為歪曲，發展方向面臨進一步引向歧途的危險。他指出，當前中美關係的氛圍很不正常，美方的極度焦慮完全沒必要。他呼籲美方端正戰略認知，妥善管控分歧，跳出競爭邏輯；警告美國如一味以大國競爭定義中美關係，以你輸我贏作為政策目標，只會將中美推向對抗衝突，將世界推向分裂動盪。