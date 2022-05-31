墜機少尉為人有禮　官兵列隊送最後一程

台灣空軍官校少尉飛官徐大鈞周二（31日）上午駕駛AT3教練機，從高雄市岡山基地起飛進行單獨飛行訓練時墜機身亡。事後，徐大鈞的遺體由救護車送往台軍總醫院岡山分院，在場官兵列隊敬禮送其最後一程。台媒引述徐大鈞的鄰居稱，他為人乖巧有禮貌，每逢放假都會回家。

從小看着徐大鈞長大的鄰居透露，徐的老家位於新北市新店區，家中除父母外，還有一名妹妹。徐小學時一家四口從外地遷居新北，徐亦就讀當地小學和中學。有在徐家附近開早餐店的老闆娘表示，徐大鈞為人善良，又乖又有禮貌，每次放假也會回家探望父母。去年徐從空軍官校畢業，其父曾對鄰居表示兒子終於能駕駛飛機了，誰知卻於訓練時遇難。徐的家屬周二接獲其墜機消息後，已立即趕往高雄。

對於這次墜機事故，空軍官校前校長張延廷分析，天氣、機齡老舊以及機師駕駛經驗均可能是肇事原因。由於訓練飛行高度僅500米，相當於台北101大樓高度，機師一旦遭遇事故，應變時間較短。有指徐事發時可能未彈射逃生，或為盡力避免飛機撞向民居。天氣方面，梅雨季剛過，天氣不穩定，天空垂直能見度未必理想，也可能影響機師判斷。此外，徐所駕駛的教練機機齡近40年，機件老舊也可能提高致災風險。