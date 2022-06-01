內地昨增68宗本土新冠　上海解除區域臨時交通管制

內地新冠疫情持續趨緩，國家衞健委周三（1日）公布，前一日當地新增68宗本土病例，分別為22宗確診和46宗無症狀感染。上海市前一日新增15宗本土病例，分別為5宗確診和10宗無症狀感染。該市政府及市委周三向市民致信，宣布經過2個多月抗疫，全市今天起全面恢復正常生產和生活秩序，感謝全市市民支持和付出。

周三起，上海全市解除區域臨時交通管制措施，恢復正常通行。前一晚，上海黃浦警方提前將區交界路口、跨江隧橋等區域的隔離護欄拆除，同時加派警力值守。周三起，上海交警將恢復在路口指揮疏導，並對醫院、商店超市、核酸檢測點、加油站、公園等易聚集地點不間斷巡邏，杜絕車輛違停，阻塞交通。屬地交警各大隊實施重點路段管控，對轄區內易堵塞節點強化早晚高峰期交通疏導。

北京前一日新增15宗本土新冠病例，包括14宗確診和1宗無症狀感染。據北京市教委消息，從周四（2日）起，全市非涉疫高三學生可以返校。各區、各校根據屬地防疫要求，做好返校活動安排和高考考前教育。其他年級學生則根據疫情發展形勢，按「分期分批、梯次返校」的原則再作安排。