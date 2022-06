內地近日網傳,浙江省一間服裝品牌設計的童裝畫風詭異,出現鬼臉及疑為罌粟圖案。內媒指,該公司已非首次因童裝的圖案不宜而陷入輿論風波,杭州市市場監督管理局周二(5月31日)責令該公司下架509件相關問題童裝,並將進一步調查及嚴肅處理。

涉事公司為江南布衣服飾有限公司,其一款童裝裙上的圖案顯示,一名孩童跌倒後四肢扭曲,在他身後的兩人卻在觀望,並配有一段英文寫道「I'M AFRAID!I WISH THEY WOULD STOP.I DON'T WANT TO LAND.NO!!!」(我很害怕,我希望他們能停下,我不想掉下去,不),不少買家認為內容不合適。

江南布衣曾於去年9月因童裝畫有撒旦、骷髏頭及疑似車裂、兒童跌落、萬劍穿心酷刑等圖案,並配上令人不適的英文句子而引起爭議,事後同樣被當地相關部門勒令下架涉事童裝。江南布衣官方網站亦因出現中國地圖界線顯示不完整及漏繪等問題,上月9日遭監管當局罰款80萬元人民幣(約93.9萬港元)。