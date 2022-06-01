市民激動上街迎解封　外灘車龍再現堪比跨年

因新冠疫情封控兩個多月的上海，周三（6月1日）凌晨正式解封，踏入凌震零時一刻，外灘鐘聲敲響，聚集在外灘的市民齊喊「上海，加油」。隨着車流不斷增加，久違的塞車情景再現。市民經歷封控多時後重回街上均表現激動，在外環地區有人燃放煙花，氣氛比跨年更熱鬧。

周二（5月31日）深夜11時許，黃浦民警開始拆除南京東路口的隔離圍欄。數分鐘後，外灘陳毅廣場通往江堤的5號口也被打開。在場等候多時的市民隨即衝過斑馬線，湧上親水平台，對着黃浦江水和對岸的陸家嘴又叫又跳。有來自虹口的小區居民稱，封控期間鄰居只記得一個房號，卻從未得見廬山真面目，故當晚特別組團到外灘首次線下聚會。從高空俯瞰，從通往外灘的下匝道起，車流緩行一直延至與南北高架相匯的立交上，長近3公里，局部塞車的程度已超過以往的早晚高峰。

周三早上，續有市民前往外灘打卡。雖然天氣略帶灰濛，但各人臉上都充滿喜悅。有帶着孩子跑步的市民表示特意請了一天假，「想多看看上海」。上午8時，市民專程乘搭恢復營運首日的第一班東復線渡輪。隨着上海地鐵基本恢復全網運行，在唯一一個四線換乘的世紀大道地鐵站人潮未如往常，站內有專人手持印有場所碼的牌，提醒乘客掃碼進站。該站站長助理陳少俊表示，平日車站的日均客流大概在60萬人次，但照當日早上高峰的情況估計，當日客流約10萬人次。