內地今進入主汛期　各地做好防汛準備

中國水利部周三（6月1日）表示，內地當日開始進入主汛期。水利部水文首席預報員胡健偉預測，黃河中下游、海河、淮河、遼河、長江流域漢江等可能發生較大洪水；長江、松花江、珠江、太湖流域可能發生區域性暴雨洪水；華中南部、西南東南部、華南北部、西北西部、北部等地可能出現階段性旱情。

今年3月17日入汛以來，內地平均降雨量138毫米，較常年同期偏多9%，共出現10次較強降雨過程。除珠江流域西江發生一次編號洪水外，其餘大江大河水情平穩。但中小河流洪水多發，已有19個省區市124條河流發生超警以上洪水，超警河流數量較1998年以來同期平均值多43條。

水利部水旱災害防禦司技術信息處處長王為稱，今年各地各級水利部門全面開展度汛風險隱患排查和防汛薄弱環節整改，及時修復去年水毀工程設施，目前完成修復8,550處，佔修復總量的97%，其中南方地區已基本完成修復，北方地區按計劃在本月底前完成。為應對長江主汛期到來，三峽水庫近期持續消落騰庫。截至周二（5月31日）上午9時，三峽水庫入庫流量為每秒16,500立方米，出庫流量為每秒22,400立方米，三峽庫區水位跌破150米。