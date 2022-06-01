陸海警船南海跟蹤台菲研究船　菲召陸外交官抗議

中國大陸海警船被指在過去兩個月，3次跟蹤獲授權在南海進行研究任務的船隻。菲律賓外交部周二（5月31日）發聲明指，4月曾召見大陸駐當地使館一名高級官員，抗議中國海警船騷擾台菲聯合海洋研究船勵進號（RV Legend），斥陸方行動明顯侵犯菲律賓的海事管轄權。陸方暫未回應事件。

報道引述美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）所設的亞洲海事透明倡議（AMTI），上周四（5月26日）發表一份以「菲律賓海域三輪脅迫」為題的報告，當中提到大陸海警船CCG 5203於3月23日駛離美濟礁（Mischief Reef）後，以2到3海里的距離尾隨勵進號，直至4月9日勵進號返台才停止騷擾，期間台巡防救難艦介入護航。

此外，大陸海警船CCG 4201於4月4日駛至菲律賓巴拉望島以西的菲律賓海岸，跟蹤進行3D地震勘測的挪威勘測船和補給船；另一艘大陸海警船CCG 5304於同月21日騷擾菲律賓農業部的研究船。AMTI指，3宗事件反映北京決意控制「九段線」內的海上活動，加劇海上船隻碰撞的風險。