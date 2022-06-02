廣告稱兒童近視可治　專家籲勿墮陷阱

隨着內地兒童近年患近視率愈來愈高，一些商家抓住家長焦慮心理，推出各種各樣治療近視產品及療法。周三（1日）是內地兒童節，內地市場監管總局揭示涉及虛假兒童青少年防控近視違法廣告典型案例，中國消費者協會也提醒市民勿輕信所謂治療近視廣告。有專家指出，近視可防可控可矯正，但不可治愈，家長應擦亮雙眼別交「智商稅」。

在廣州，有患120度近視的四年級學生家長曾女士，因從網上聽說喝葉黃素能恢復視力，因此每天都沖給孩子喝。對此，中山大學中山眼科中心青少年近視防控專家楊曉表示，葉黃素存在於人體各組織中，在視網膜中濃度最高，尤其是黃斑區。雖然葉黃素可通過降低光及氧化對黃斑的損傷，從而提供保護，卻不能控制近視。

也有家長給孩子選購護眼儀、蒸汽眼罩、護眼貼及眼膏等外用產品，指用後感覺眼前清晰了不少。楊曉解釋，近視主要與眼軸隨長造成，只要知曉近視相關原理，上述謠言自然不攻自破。對於另有家長聲稱按摩、熱敷或接受視力操練後，孩子除掉眼鏡也能看清黑板，她強調這只是通過放鬆肌肉來緩解因雙目疲勞而產生的一些症狀，卻無法起到治愈近視作用。