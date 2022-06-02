王毅訪瓦努阿圖　強調華外交堅持主權平等

中國國務委員兼外長王毅結束湯加行程後，周三（1日）轉抵瓦努阿圖訪問，於首都維拉港分別與該國總統摩西、總理拉夫曼等官員會晤。王毅介紹中方剛發表與太平洋島國相互尊重、共同發展的立場文件重要內容，釋放願深化政治互信的信號，全面規劃雙方下步合作。他強調，中國外交始終堅持主權平等，跟南太平洋島國的合作光明正大、公開透明。

王毅與摩西會晤時指出，中方真誠平等對待所有發展中國家，因有共同的歷史遭遇，深知主權平等和民族尊嚴對中小國家的重要性。中方將繼續與發展中國家團結協作，堅持不干涉內政原則。他又讚賞瓦努阿圖將中文教育納入國民教育體系，願支持該國更多青年學習漢語。摩西則表示，瓦中有共同的發展願望。雙方一致同意加強人文交流。

拉夫曼同日率領主要內閣成員與王毅集體會談，並共同出席雙邊合作文件簽字儀式，涉及經濟技術、醫療衞生、海洋經濟等範疇。瓦方表示，願繼續以堅守一個中國政策為政治基石，以共建「一帶一路」為合作引領，推動瓦中全面戰略夥伴關係。雙方就推進雙邊關係、加強國際和地區事務合作深入交流達成廣泛共識，包括增進政治互信、堅持互利共贏、賡續人民友誼、深化戰略協作和加強地區合作。