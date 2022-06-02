華戰機騷擾加國偵察機　距離最近僅6米

加拿大傳媒周三（1日）引述消息指，有中國戰機機師在國際水域上空挑釁加拿大偵察機，飛近至30米甚至只有6米，自去年聖誕節以來同類攔截行動多達60次，當中20次被視為危險，加拿大政府已多番向中方發出外交譴責。專家擔心，相關行動可能引發空中碰撞，甚至招來中加出現國際事故的風險。

報道引述加拿大軍方與聯邦政府多個消息來源指，中國戰機不斷騷擾在國際水域執行聯合國任務的加拿大CP140奧羅拉偵察機，距離之近讓雙方機師可有眼神接觸，加方有時看到對方舉起中指。加方偵察機當時正參與針對北韓的霓虹行動（Operation Neon），監察對朝制裁及防止其發展大規模殺傷性武器。報道未提及涉事的中國戰機是甚麼型號。

加拿大國防部發言人表示，上述事件發生的頻率日增令人擔憂，在一些情況下加方機師感到非常危險，被迫迅速改變飛行路線，拉開雙方距離避免相撞。該國政府多次譴責中方機師行為不安全和不專業，但中方似乎未有回應。加拿大智庫麥克唐納-勞里埃研究院高級研究員伯頓（Charles Burton）認為，如此高速下飛近至可怕距離恐導致災難，不明白中方為何冒險挑起事端，恐加劇極端緊張局勢。