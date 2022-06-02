受賄及內幕交易罪成　海南省委前常委童道馳判死緩

海南省委前常委、三亞市委前書記童道馳涉嫌受賄、內幕交易一案，周四（2日）由廣東省深圳市中級人民法院一審公開宣判，對他以受賄罪判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並沒收其個人全部財產；另以內幕交易罪對他判囚5年，罰款400萬元（人民幣，下同，約470萬港元），追繳其受賄、內幕交易所得財物及其孳息，上繳國庫。童道馳當庭表示服從法院判決，不上訴。

經審理查明，現年54歲的童道馳於2004年至2020年，利用擔任中國證監會上市公司監管部副主任、發行監管部副主任，海南省委常委、三亞市委書記等職權便利，為有關單位和個人在公司上市、企業經營、融資借款、職級晉升等事項上提供幫助，直接或間接收受他人財物，共計折合2.74億餘元（約3.22億港元）。他於2006年8月至2007年4月擔任中國證監會發行監管部副主任期間，獲悉股票內幕訊息後，指使他人事先買入相關股票共計3,165萬餘元（約3,719萬港元），非法獲利338萬餘元（約397萬港元）。

法院認為，童道馳的行為構成受賄罪、內幕交易罪，其受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應判死刑。鑑於他到案後如實供述罪行，主動交代案情並積極退贓，受賄所得贓款贓物及內幕交易的非法所得已全部追繳，具有法定、酌定的從輕或減輕處罰情節，故對其所犯受賄罪判處死刑可不立即執行，對其所犯內幕交易罪可從輕處罰。