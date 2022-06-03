琶洲港澳碼頭一期工程竣工　香港坐船料2小時直達廣州

珠江船務企業(集團)有限公司周四（2日）表示，廣州琶洲港澳客運口岸碼頭的一期工程已竣工並通過驗收，碼頭建成後將會開通直通香港的水上高速客運航線。香港未來北上廣州市再多一個選擇，若由香港國際機場出發，只需兩小時就可以直達廣州市中心。項目未來會向澳門延伸，填補廣州中心城區到港澳兩地的水上跨境口岸、高速客運航線的空白。

琶洲港澳客運口岸分兩期建設，其中一期工程投資約3.93億元人民幣（約4.75億港元），首期投入2艘碳纖維高速客船均已交付，旅客今後可以「廣州檢票、香港登機」的一站式「海天聯運」出行服務來回兩地。由琶洲乘船出發往香港的旅客，亦可經香港機場乘機通往全世界，而水上客運預料亦能吸引海內外旅客由香港機場轉船暢遊大灣區。

項目未來還規劃營運直通香港和澳門市區，以及澳門國際機場的客運航線，計劃開通包括珠海在內的大灣區城際水上客運航線，以及增開琶洲往返香港市區、澳門氹仔（澳門國際機場）航線。廣東省港航集團有關負責人表示，項目建成開航後，將通過接駁琶洲與香港國際機場、琶洲與香港、澳門市區客運網點，縮短粵港澳大灣區中心城市間的距離和交通銜接。