赴廣州列車於貴州省遇泥石流出軌　1死8傷

內地一列編號D2809的旅客列車周六（4日）在貴州省榕江站出軌，列車車頭剷上月台嚴重受損，1人死亡、8人受傷。當地消防救援隊伍第一時間出動11車、52人趕赴現場救援。

該列由貴陽北開往廣州南的和諧號動車，當行駛到貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發湧入路軌的泥石流，導致7號及8號車廂出軌，司機死亡、1名列車員與7名旅客受傷。鐵路部門迅速啟動應急預案，傷者已送往榕江縣醫院救治，暫無生命危險。列車上其餘136名旅客已安排轉運疏散。

目前，現場救援工作已全面展開，事故原因正在調查之中。網傳現場影片顯示，涉事列車出軌後，車頭逆線撞上對面月台，車頭嚴重毀爛，碎片散落在月台上。另有於車廂內拍攝的影片顯示，事發後車內亂作一團，雜物滿布一地，有乘客的即食麵倒瀉在地板上。

D2809次列車起點站為貴州省貴陽北站，終點站為廣東省廣州南站。至於事發的榕江站，位於貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣，是中國鐵路成都局集團有限公司管轄的三等站，貴廣高速鐵路其中一站。車站於2013年開始興建，2014年12月完工交付使用。