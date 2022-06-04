三星堆遺址擬打造超級IP　推廣國際形象

第17屆中國—東盟文化論壇周四至周五（2至3日）在廣西北海市舉行，出席論壇的三星堆管委會產業發展部部長、三星堆文旅發展公司董事長任韌表示，四川省三星堆遺址的下一個目標是打造具有中國氣度、國際形象的超級知識產權（超級IP），讓文物活起來。

任韌表示，三星堆正通過知識產權賦能，讓文物進一步「活」起來，構建文創開發、品牌營銷、知識產權授權等核心產業鏈。除推出三星堆文創月餅、面具雪糕、口罩、考古盲盒外，三星堆博物館又搭建線上線下雙渠道、館內館外多場景的文化空間距陣，另與30多間授權企業合作，推出各類影視、小說、遊戲等20多部作品，開發逾800種文創產品。

三星堆博物館新館於今年3月在四川廣漢市動工，料明年底前投入使用，以進一步加強考古勘探工作，提升文化研究水平。任韌指，新館打造中國首個沉浸式文物修復體驗中心，遊客可近距離觀看專家修復文物的過程。未來的三星堆將以博物館為核心，進一步加強遺址公園的建設，規劃興建一個20平方公里的文化產業園，打造成為世界綜合文化旅遊目的地。