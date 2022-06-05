恐疫情從北韓擴散　丹東邊境實施交通管制

北韓上月起爆發本土新冠疫情，與之毗鄰的中國遼寧省丹東東港市近日疫情亦升溫。該市宣布自上周六（4日）開始實施交通管制措施，除了從事疫情防控及保供應、保民生、保生產等車輛外，其他車輛一律禁止通行。有美媒報道，隨着中國多個邊境城市上周出現新增病例，當地政府警告疫情有從北韓擴散的風險。

東港市公安局上周六發布的通告顯示，自當日凌晨零時起，除全市道路實行臨時交通管制外，涉及水電氣搶修、通訊保障、醫療救護、警務處置、民生供應、生產經營等與疫情防控工作相關的車輛，需憑政府核發的通行證行駛。對於違反交通管制的車輛，公安機關將依規定從重處理；對強行通行不聽勸阻者，予以行政處罰；如構成犯罪，將追究刑事責任。

丹東市是中國與北韓貿易的樞紐。遼寧省衞健委周日（5日）公布，前一日該省新增25宗本土無症狀感染病例，全部由丹東市報告。該市政府上周六記者會表示，從上月24日至上周五（3日），該市累計報告103名本土無症狀感染者。本輪疫情呈多點、散發、短鏈，符合抵邊口岸城市疫情特點。