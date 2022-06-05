連場暴雨漓江今年首現超警洪水　即日全線封航

廣西桂林市漓江桂林水文站於周日（5日）凌晨2時30分出現146.10米洪峰水位，超過警戒水位10厘米，流量為每秒2,470立方米。這是今年以來漓江首次出現超警洪水。為保證水上交通安全，桂林海事局決定當日對漓江全線船筏封航，是今年首次。

上周五（3日）端午當日起一連兩天，桂林市特別是漓江上游普遍下起大到暴雨，局部地區雨勢再大。據實測，上周五上午8時起48小時間，漓江水庫群青獅潭、斧子口、小溶江、川江水庫面上平均降雨量由159.5至194.6毫米。4座水庫攔截最大入庫流量分別為每秒625至1,224立方米不等。由於長時間大流量攔洪，導致水庫水位快速上漲，截至上周六（4日）中午12時，從5月30日開始且仍在洩洪中的斧子口水庫超汛限水位3.82米，小溶江水庫超3.37米，川江水庫超0.48米。

經桂林市水庫調度專家組緊急會商，決定從周六中午12時開始，將正在洩洪的斧子口水庫、小溶江水庫洩洪流量分別增大至每秒400至500立方米，以盡快騰出部分庫容防禦後期強降雨。到同晚10時，3座水庫迅速才將洩洪流量減少至每秒20至100立方米，最終把洪水控制為常遇洪水。