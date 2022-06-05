內地非涉疫院校大專生返鄉　毋須集中隔離

中國國務院聯防聯控機制周日（5日）記者會表示，本學期以來受疫情影響，上海、北京、遼寧等地部分院校採取校園封閉管理、網上授課等疫情防控措施。但隨着上月疫情逐漸向好，部分院校開始有序組織學生於暑假離校返鄉。會上表示，非涉疫院校解除封閉管理後，學生返鄉毋須集中隔離。

教育部體育衞生與藝術教育司副司長、一級巡視員劉培俊會上表示，對有返鄉意願、符合條件的院校學生，將在學校的統一安排和管理下有序離校返鄉。另一部分學生因為就業、學業等相關因素，則選擇留在校園。針對有大學生返鄉被要求繳付隔離酒店費用，劉指國務院聯防聯控機制綜合組於上周五（3日）印發通知，除要求免除學生集中隔離費用，還要求各地保證學生食宿條件，滿足生活、就醫等必要需求。

上述通知內容提到，在出現疫情地區的院校內如無疫情，實施7天以上封閉管理結束後，學生可持48小時內核酸檢測無感染證明和院校開出的相關證明離校，實施「點對點」閉環返鄉。滿足以上條件的院校學生毋須集中隔離，到家後實施7天健康監測，如有異常及時報告當地社區和疫情防控部門。對於此前已返鄉的院校學生，各地可按照「一人一策」原則，綜合評估對照執行。