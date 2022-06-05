疫情進入掃尾階段　復辦市內團隊旅遊

北京市周日（5日）舉行的新冠疫情記者會表示，目前該市疫情持續向好，整體進入掃尾階段，疫情防控取得階段性成果。該市將繼續加強社會面常態化防控，任何人進出該市需持48小時內核酸無感染證明和「北京健康寶」綠碼，抵京24小時後、72小時內須進行一次核酸檢測，抵京人士7日內不聚餐、不聚會，鼓勵居家辦公。

北京市委宣傳部副部長、市政府新聞發言人徐和建在會上稱，當前北京疫情防控重點在昌平、豐台兩區，前者部分區域和後者全域繼續採取嚴格的防控措施，以盡早實現清零目標。經當地專家和疫情防控部門研究決定，除上述兩區外，全市其他地區旅行社周一（6日）起，恢復經營市內團隊旅遊，參加者需完成全程疫苗接種。各類景區景點、公園採取限量、預約、錯峰安排，按75%限流開放；圖書館、博物館、戲院、體育健身場地、網吧等場所同樣按75%限流開放。

市疾控中心副主任劉曉峰提醒市民，據現有研究證實，在相對密閉空間，新冠病毒特別是Omicron變種病毒株可以通過氣溶膠傳播。為減少傳播風險，辦公、經營、居住場所要保持開窗通風，盡量做到每日上、下午各一次，每次30分鐘以上。