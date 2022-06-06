內地昨增86宗本土新冠　上海官方為再封城闢謠

國家衞健委周一（6日）通報，內地前一日新增86宗本土新冠病例，包括25宗確診和61宗無症狀感染。上海市新增本土新冠病例連月來首次回落至單位數，該市前一日新增8宗本土新冠病例，其中確診和無症狀感染各佔4宗。近日有傳言「6月20日上海再封一個月，沒快遞沒外賣」，上海闢謠平台周日（5日）表示，經向該市新冠疫情防控工作領導小組辦公室求證，傳言不實，該市目前沒有這安排。

上海闢謠平台表示，傳言消息是來自美團、滴滴等公司內部通知。但根據警方源调查，發布消息的朱某就職於某餐飲管理有限公司。傳言合併聊天記錄中涉及「滴滴內部通知」相關圖片，為胡某與高某的聊天內容。目前發現的資訊，最早亦為高某於上周六（4日）晚於「家庭群」發布。經查，這些聊天內容根本沒有資訊源，相關說法為捏造。

除上海外，北京市的本土疫情亦持續回落。該市公布，周日新增僅6宗本土新冠病例，分別為5宗確診和1宗無症狀感染，病例分別出現在朝陽、豐台和海淀區。