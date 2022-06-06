王毅稱與南太島國合作透明　無意搞地緣爭奪

中國國務委員兼外長王毅結束對南太平洋島國的訪問後，周日（5日）接受官媒訪問，表示中國與太平洋島國的合作公開透明、光明磊落，經得起時間和歷史考驗。對於外界關注中國跟澳洲和新西蘭在該地區的競爭合作關係，他強調無意與誰比併影響力，也沒興趣搞地緣爭奪。

外界對王毅此次南太之行高度關注，他指反響積極之餘，亦有一些議論和猜疑，甚至有人散布虛假訊息。他重申，中國與太平洋島國的合作不附加任何政治條件，不做強加於人的事情，不針對任何第三方，不謀求所謂勢力範圍。雙方合作以島國需要為前提，聚焦經濟發展，關注民生改善。當中達成的廣泛共識包括合作應對氣候變化、幫助島國推進多元化發展、共同在保護海洋生態前提下合理開發、拓展數碼經濟等新興產業。

王毅表示，這個星球上不能富國永遠是富國，窮國永遠是窮國。他又指，對太平洋島國來說，中國並不是新來者，而是相知相交多年的老朋友，雙方關係的全面發展並非橫空出世。中方尊重島國與他國已建立的各種聯繫，尊重澳紐與島國的傳統紐帶，並跟兩國在島國開展了一些合作，願繼續持開放態度開展更多三方或四方合作。