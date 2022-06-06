台新症低於6萬宗　15歲少年愈後暈倒身亡

台灣周一（6日）公布新增52,992宗本土新冠病例，再多151人疫歿。當日新增死亡病例包括一名15歲少年，他早前確診並康復，但之後在學校內暈倒，經搶救不治。台流行疫情指揮中心表示，死者為當地首宗青少年死亡個案。

新增病例地區分布仍以新北、高雄和台中3市佔最多，各有逾7,000宗；同日新增31宗境外輸入病例。疫情監測組組長周志浩表示，新症比前一日減少，可能與假期有關，實際情況還需要進一步觀察。新增死亡病例年齡介乎未滿1歲至90多歲，均為重度感染個案，其中146人具慢性病史，64人無接種疫苗。新增死亡病例再多一宗兒童個案，為一名8個月大女嬰，因細菌及新冠病毒感染合併敗血症死亡。至今兒童重症個案累計有36宗，當中16人死亡。

至於15歲病死少年本身無慢性病，曾接種一劑疫苗。他於上月20日發燒，同月22日檢測顯示受感染，之後接受一周居家隔離，解除隔離後返學突然暈倒，送院搶救無效於5月30日死亡，經法醫診斷為病毒性心肌炎合併急性肺水腫及心因性休克、新冠病毒感染。當地目前13至18歲青少年重症病例共2宗，另一宗為15歲少女，曾出現肺炎症狀，一度要使用呼吸機，其後康復並於5月中旬解除隔離。