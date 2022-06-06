朱立倫訪美討論台海安全　稱國民黨親美

台灣國民黨主席朱立倫上周四（2日）啟程出訪美國，為期10天。國民黨文傳會周一（6日）表示，朱立倫訪問史丹福大學期間與美方學者交流，強調國民黨是與美國有緊密連結的親美政黨，與中共展開價值與制度的競爭。他同日表示，此次訪美最主要是重啟國民黨駐美代表處，也為國民黨未來的總統候選人建立與美方的溝通渠道。

國民黨文傳會新聞稿指出，朱立倫一行人上周四訪問史丹福大學胡佛研究所，與各界學者和專家討論台海安全、兩岸關係及疫情後的世界動態等議題。他強調，國民黨100年來持續對抗共產主義，但仍願與中國大陸民間保持溝通，無論面對何種威脅進犯，國民黨都把保衞台灣放在第一要務，故能扮演追求台海和平的穩定力量。

朱立倫又提到，目前除了在地方掌有超過三分之二縣市的執政權外，也陸續推出優秀候選人挑戰收復曾執政的各縣市，對年底選情審慎樂觀。他周一上午談到此行目的時表示，將清楚向美方傳達國民黨路線不變，期望持續溝通，只要對台灣有利該黨都贊成，只是各方用不同角度面對當前國際局勢、區域安全或國防、經貿議題。被問及此行是否為2024年總統選舉鋪路時，他表示跟自己完全無關。