出軌列車乘客憶述事故　殉職司機遺體運返鄉

內地一列編號D2809的動車上周六（4日）開往廣東廣州途中，遇上泥石流並在貴州省榕江站出軌，列車司機死亡，另有多名乘客受傷。有乘客事後憶述，列車在月寨隧道裏撞了幾次才停下，不少人被震跌在地，也有人被彈飛。事發時緊急煞車、將傷亡人數減至最低的司機楊勇曾當武警，1996年退役。其遺體周日（5日）被運回家鄉遵義市，不少市民自發上街夾道送別。

在廣州上班的劉先生早前趁假日回貴州老家，上周六乘坐肇事列車回程準備上班。事發時他正在睡覺，突然被撞擊聲驚醒，當時四周的乘客東倒西歪。他表示，列車在隧道裏撞了幾次才停下，他看見有人用工具敲車窗玻璃，心想這次有可能出不去。其後車廂停電，車上工作人員立即求救，同時安撫乘客情緒。10多分鐘後救援人員趕到，破門救出乘客。劉先生之後由救護車送往榕江縣人民醫院檢查，留院一晚確認身體無礙後才出院。

前往貴陽出差的王先生，當日置身出軌的8號車廂。當列車駛出隧道時撞上泥石流，他整個被彈離座位。他指事故發生後車廂內一片狼藉，一名清潔阿姨位置靠近駕駛艙，傷得最重。他自己則腿、膝、頭、胸和肋骨受傷。當列車停定後，他便用手機拍片報警，並幫助其他傷者。另一名乘坐8號車廂的乘客表示，事發後車廂冒出濃煙，鼻子全是黑色的灰。車門因受損無法打開，有乘客擔心列車爆炸，試圖用工具敲破車窗逃生，但未成功。