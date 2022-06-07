公立醫院疑推銷產前篩查　收費高昂入個人帳戶

內地不少孕婦會選擇無創DNA產前篩查，降低嬰兒出生後發現基因缺陷的風險。屬公立醫院的山西省兒童醫院（婦幼保健院）近日被揭，涉嫌向孕婦推銷無創DNA-PLUS（升級版），收費高昂之餘，款項竟支付給個人帳戶，引起質疑。院方回應卻稱，從未開展這一項目。

無創DNA產前篩查是在孕婦特定孕周期間抽取3至5毫升外周靜脈血，利用新一代DNA測序技術，判斷胎兒發生相關染色體疾病的風險。內媒周一（6日）報道，30歲的張女士今年5月到該醫院長治路院區產檢，有醫生向她介紹較昂貴的升級版無創DNA產前篩查，價格是2,500元（人民幣，下同，約2,950港元）。張女士答應後與其簽訂協議，但發現付費的收款方竟是名為「媛媛」的個人帳戶。知情人士指，此情況自2019年初持續至今。

內媒調查發現，該機構人員向孕婦推薦無創DNA-PLUS篩查時會贈送保險，如孩子出生後出現篩查範圍內的疾病，可獲40萬元（約47萬港元）賠償。但業內人士質疑此舉涉及推銷和誘導，加上有免責協議令孕婦保障欠奉。該醫院產前診斷中心負責人回應指，院方和基因檢測方簽訂了協議，由於無創DNA-PLUS的價格未得到規範，醫院並未開展這一檢測。