內地昨增124宗本土新冠　二連浩特市開展敲門行動

國家衞健委周二（7日）通報，內地前一日新增124宗本土新冠病例，包括39宗確診和85宗無症狀感染。上海和北京疫情持續回落至低位，周一（6日）各新增10和2宗本土病例。內蒙古爆發新一輪疫情，周一新增69宗本土病例，染疫人數連續4日為雙位數。

上海前一日新增本土病例包括3宗確診和7宗無症狀感染。周一當地高中首日復課，有學校派發愛心防疫包，為學生帶來驚喜。北京前一日新增本土病例均為無症狀感染，患者同住於昌平區。該市市委書記蔡奇周一下午前往北京經濟技術開發區視察時強調，穩住經濟首先要防住疫情，要堅持「動態清零」防疫總方針。

內蒙古周一新增本土病例包括20宗確診和49症無症狀感染，其中錫林郭勒盟分佔19和48宗。位於錫林郭勒盟的二連浩特市是當地目前疫情最嚴重的地區，該市疫情防控工作指揮部周一將市內3個社區的疫情級別提升至高風險。而為阻斷疫情傳播，該指揮部於周日（5日）起已在全市開展地氈式「敲門行動」，由公安和社區工作人員逐戶排查、登記疫情防控相關訊息。