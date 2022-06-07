傳華在柬秘建海軍設施　增印太影響力

美媒《華盛頓郵報》周一（6日）引述西方官員指，中國正在柬埔寨雲壤海軍基地秘密興建海軍設施，專供解放軍使用，但兩國均否認，並採取特別措施隱瞞此行動。雲壤基地定於周四（9日）舉行擴建計劃奠基儀式，料不會提及解放軍進駐。上述消息如屬實，這將是中國在印太地區首個具戰略意義的據點，加強其在區內的影響力。

中國目前唯一的外國軍事基地，位於東非國家吉布提，亦屬海軍設施。報道指，位於西哈努克省的雲壤基地一旦建成解放軍海軍設施，將成為其第二個海外前哨基地，作為在全球建立軍事設施網絡戰略的一環。另有官員指，基地擴建計劃於2020年敲定，北面範圍供解放軍使用。奠基儀式將有中國官員及駐當地大使出席，但預料只會提到中方出資協助興建。

西方官員稱，中國領導層把印太地區視為中國合法及源遠流長的勢力範圍，中國崛起是大勢所趨；中方希望該區不願或沒法挑戰其核心利益，並透過在外交、經濟和軍事領域的脅迫、懲罰和利誘，令各國屈服。分析指，在南海以西擁有一個能容納大型軍艦的設施，足以讓中國擴大在該區的影響力，並加強在東南亞主要航道附近的存在。

一名中國官員向《華郵》承認，解放軍將可使用雲壤基地的一部分，但否認為軍方專用，科學家亦會使用相關設施。中國外交部暫未回應上述消息。柬埔寨駐美國大使館則透過聲明強烈否認，批評說法毫無根據，強調該國堅定遵守憲法，不准境內有外國基地或駐軍，擴建基地是為了加強該國海軍能力，保護領海完整，並打擊非法捕撈等海洋犯罪行為。