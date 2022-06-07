國企書記與爭車位女子為情侶　無業務往來

廣東省深圳市一幢住宅停車場內，一對男女因為泊車問題發生糾紛，女方自稱是國企書記張曉中的妻子，揚言要開50輛豪車將對方堵住。深圳國資委周二（7日）就事件通報稱，張曉中為該部門上市公司深圳市振業（集團）股份有限公司（下稱深振業）黨委委員、紀委書記，兼任監事會主席。經核查，他已於2017年離婚。

上周六（4日），寶能城市公館公寓業主張女不滿其擁有的車位，遭另一業主龐某佔用，雙方發生爭執。寶能城市公館分為商品房、保障性住房和公寓，開發商寶能地產早前出售部分公寓時附送車位使用權，惟其他業主認為車位屬於全體業主共有，曾因此將開發商告上法庭但敗訴。福田區香蜜湖街道辦曾多次會同區住建局等部門，督促寶能地產、物業公司與業主協調，惟事件至今未解決。

深圳市國資委在通報中表示，經民政部門核查和個人事項報告核對，張曉中離婚後未再娶，暫時亦未發現深振業與張女及其名下企業有經濟聯繫和業務往來；如後續發現張男存在其他問題，將依法依規嚴肅處理。張男事後對媒體稱，去年9月經人介紹認識張女並發展為情侶，涉事公寓和車輛均為女方資產。張女則表示，未說過自己擁有50輛豪車，只是自己能動員車友的座駕支援，又為糾紛中情緒失控「覺得很羞愧」。