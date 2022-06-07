連續4日無新增社會面病例　環球影城下周三重開

北京市新冠疫情持續回落，該市政府於周二（7日）舉行的疫情記者會上表示，當地已經連續4天無新增社會面病例，在院治療病例亦不斷減少。北京環球度假村同日宣布，北京環球影城將於下周三（15日）起恢復開放。另外，上海市疫情記者會指，當日新增社會面確診和無症狀感染病例各有2宗，市衞健委認為當地防疫形勢仍嚴峻複雜，促盡早阻斷疫情傳播。

記者會上通報，北京周二截至下午3時新增5宗本土病例，均為無症狀感染，全部為隔離觀察人員。市政府新聞發言人徐和建強調，為鞏固來之不易的抗疫成果，要繼續從嚴做好各項防控措施，包括嚴格小區（村）和公共場所進入查驗、做恢復堂食的防疫工作、嚴格市內旅遊管理、堅持重點篩查和常態化檢測並行。內地高考於周二展開，會上亦提醒考生要備足口罩等防護用品，考試期間盡量減少外出；考生家長要避免在考場外和周邊聚集，主動做好個人防護。

北京環球度假村官方微信公眾號周二公布下周三重開的消息，除環球影城主題公園重開外，環球影城大酒店、諾金度假酒店下周二（14日）亦擬開放客人入住，北京環球城市大道將於同日復業。上述設施將按照每日75%的限流比例開放，主題公園的室內景點和娛樂項目也將據此控制客流量。所有遊客進入度假區時，均須持72小時內有效核酸無感染證明。