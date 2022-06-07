台駐越南代表處前官員受賄　判囚8年8個月定讞

台灣駐越南代表處前秘書蕭裕文與擔任河內台灣商會秘書長的人力中介曹保麟勾結，協助不符合資格的越南學生或配偶赴台。案件經多次審理及宣判，去年台灣高等法院更二審依圖利及財產來源不明等罪，判蕭8年8個月有期徒刑、褫奪公權4年。案件上訴至最高法院，周二（7日）被駁回，全案定讞。

案情指，蕭裕文自2010年1月至2013年1月擔任台灣駐越南代表處秘書期間，在核發學生簽證時放水，從而獲曹保麟按每名申請人支付1,000至4,500美元（約7,800至35,100港元）不等的代辦費。蕭於上述期間，每月支付7.5萬多美元（約58.5萬港元）房租，還狂掃83個名牌皮具。

檢方要求蕭交代財產來源時，他堅稱在當地投資獲利，強調絕無圖利等不法行為。曹則辯稱，其公司業務實際由妻子負責，他僅處理投資和基礎建設工程。台北地方法院一審判蕭12年有期徒刑、褫奪公權5年；案經上訴，台灣高等法院二審改判囚10年、褫奪公權5年。最高法院其後兩度將案發回更審，並最終認同更二審裁決。至於案中另一被告曹保麟，一審判囚2年，得易科罰金確定。