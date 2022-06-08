法參議院訪問團抵台　明晤蔡英文

法國參議院外交委員會副主席葛利歐（Joël Guerriau）率領跨黨派議員到台灣訪問5日，周三（8日）上午抵達桃園國際機場，台外交部政務次長曾厚仁到場迎接。葛利歐希望訪問團能增進台法關係，而訪問團周四（9日）上午會獲台灣的蔡英文總統接見，之後拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及其他相關部會首長。

訪問團一行5人，葛利歐和參議員高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）分別是第二和第三次訪台，至於財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）、瓦特博磊（Dany Wattebled）和海路鐸（Ludovic Haye）則是首次。葛利歐指出，台灣充滿活力，也是民主的典範，這次他將獲蔡英文頒贈「大綬卿雲勳章」。

台總統府發言人張惇涵表示，繼去年10月法國參議院友台小組主席里夏爾（Alain Richard）及法國國民議會前議長以魯吉（François de Rugy）去年12月訪台後，今次是法國國會一年內第三度組團訪台，印證台法關係緊密友好。張惇涵稱，訪問團此行將就全球及區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈及其他台法雙方共同關注議題，與台灣各界交換意見。