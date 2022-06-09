國民黨駐美代表處揭牌　朱立倫籲陸停強硬做法

台灣國民黨主席朱立倫於美國時間周三（8日）為該黨駐美代表處揭牌，宣告「我們回來了」，希望在美為台灣爭取支持。他當日結束華盛頓的行程，離開前受訪表示，冀此行為該黨撕掉親大陸標籤，並呼籲大陸停止軍機擾台等強硬做法，否則只會惹台灣民眾反感。

朱立倫在美國國務院台灣協調處長白丹利（Dan Biers）、美國前國務院亞太經濟合作資深官員王曉岷（Robert Wang）及多名學者的見證下，為籌備數月的國民黨駐美代表處揭牌。朱立倫表示，該黨14年前關閉駐美代表處以來，華府聽不見國民黨的聲音，隨着恢復設處，「我們要說我們在這」。國民黨國際部主任黃介正和國際部副主任黃裕鈞分別擔任駐美代表處代表與副代表，黃介正稱將為台灣打拚，不只與美建立友誼，也會展開專業交流。

朱立倫在華府6天的訪問當日踏入最後一天，駐美代表處揭牌儀式結束後，接受媒體聯訪。他表示，訪問團已跟美國行政部門、國會兩黨議員等會面，感受到美方對台灣的支持，尤其非常重視安全議題。他稱國民黨一直都是親美、支持民主、和平、安全與繁榮的政黨，並非外界錯誤標籤的親陸；又認為大陸應緩解對台軍事和經濟壓力、展現善意，不宜在這個時候採取強硬行動、干擾民心。