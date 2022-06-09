二連浩特爆Omicron疫情　國務院工作組進駐

內蒙古本土新冠疫情惡化，周四（9日）公布前一日新增130宗本土病例。該自治區自本月2日在二連浩特市發現感染個案，本輪疫情已累計370宗本土病例，絕大部分病例來自二連浩特市。國務院聯防聯控機制日前已向內蒙古派出工作組，並於周二（7日）在二連浩特市與自治區會商，就當前疫情防控工作安排部署。

二連浩特市副市長張永志周三在疫情記者會稱，截至當日凌晨該市累計224人染疫。經核酸檢測和病例數據庫對比，確認本次疫情屬Omicron變種病毒株傳播。該市衞健委主任邱明俠稱，當地出現的病例大多是無症狀和輕症，沒有重症、危重症患者。赤峰市市中心城區所有機關、企事業單位周三起全部實施居家辦公，同時連續3日開展全員核酸檢測，第一輪對近90萬人採樣，結果均無感染。

國務院聯防聯控機制赴內蒙古工作組組長、國家衞健委副主任李斌振表示，斬斷社區傳播鏈條是當前最緊迫的任務。自治區主席王莉霞強調，當地各級各部堅決落實好國務院聯防聯控機制工作安排，盡最大努力實現社會面清零目標。