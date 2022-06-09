蔡英文見法參院訪問團　冀加快簽台歐投資協定

法國參議院外交委員會副主席葛利歐（Joël Guerriau）周三（8日）率領跨黨派議員，到台灣訪問5日。台灣的蔡英文總統周四（9日）接見訪問團，並向葛利歐頒授大綬卿雲勳章。蔡表示，台法關係近年突飛猛進，她今年初已提出強化歐洲連結計劃，希望雙方可加快洽簽雙邊貿易協定，共同打造有韌性的供應鏈體系。

蔡英文表示，法國參眾兩院去年創造多項友台歷史紀錄，除了分別通過友台決議案，兩院友台小組主席也陸續率團訪台，展現對台灣的重視。她透過頒勳章予葛利歐，代表台灣人民感謝其為台法關係的努力與貢獻，並期待未來兩地在各領域持續深化合作。她提到歐盟通過晶片法案，強調台灣晶片的先進技術及合作意願，上周剛舉行台歐經貿會議首次提升至部長級對話，是深化雙方經濟夥伴關係的里程碑。

葛利歐形容台北是其第二故鄉，台灣在他們眼中對民主價值的堅定承諾及經濟工業實力，堪稱亞洲表現最優異之一。他表示，儘管台灣持續遭受孤立的企圖，仍向世界敞開大門，日復一日為自己的存在而奮戰；並暗斥中國大陸意圖阻止台灣參與國際機構，但台灣仍與世界分享醫療、工業和人道主義的專業知識。