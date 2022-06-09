台今增近7.3萬宗本土新冠　多211人病歿創新高

台灣周四（9日）公布新增72,921宗本土新冠病例，再多211人疫歿，死亡病例創單日新高，另中央流行疫情指揮中心將鬆綁機組人員的檢疫管制。當地亦關注何時放寬邊境措施，衞福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎表示，若台灣感染風險大於出境時，未必要等本土疫情完全穩定，其實就可考慮鬆綁邊境管制，變種病毒株已非主要考量點。

指揮中心表示，新增的本土病例以高雄市10,822宗佔最多，台中市和新北市新症均破萬，其餘分布於台南市、桃園市等地。新增的死亡病例年齡介乎10多歲至90歲以上，均屬重度感染個案，大多有慢性病史。其中一名17歲少年曾接種兩劑疫苗，有神經系統疾病等病史，近日出現意識不清、有痰等症狀，最終因併發敗血性休克、多器官損傷不治。

台媒周四報道稱，機組人員檢疫管制將鬆綁，長程航班有打滿3劑疫苗可實施「0+7」，並在7天自主管理期間每2天1檢；沒打齊疫苗就「3+4」，即要先隔離3天。桃園市機師職業工會研究員陳柏謙表示，民航局上周已把相關計劃提交疫情指揮中心。長榮航空關係企業工會理事長徐瑋鍠表示，目前聽到長程機組人員鬆綁檢疫將在本月20日實施。