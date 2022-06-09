國務院促勿盲目擴大全員檢測　不應成常態

內地疫情緩和，部分地區放寬防疫措施。國務院聯防聯控機制周四（9日）在北京召開新聞發布會，指出聚集性疫情發生後，要根據疫情防控需要，科學制訂核酸檢測策略，劃定核酸檢測範圍和頻次，避免盲目擴大全員核酸檢測的範圍，將受檢人員按風險等級由高到低開展檢測。國家衞健委強調，沒有疫情發生也沒有輸入風險的地區，查驗核酸不應成常態。

北京市衞健委副主任李昂在會上指出，當地民眾將進入公共場所核酸檢測無受感染證明由48小時調整為72小時，一是因為Omicron變異株平均潛伏期在3天左右；二是因為盡量減少疫情防控措施給市民帶來的負擔。當局認為，低風險地區、低風險人群、長期居家人群沒有必要頻繁進行核酸檢測，防疫措施不能「一刀切」。

國家衞健委臨床檢驗中心副主任李金明表示，出現假確診涉及的因素較多，可能採樣時間過早，病毒濃度未達檢出核酸的最低量；亦可能是樣本質量控制問題；或因數據造假等故意違法違規問題。他指上述部分問題是實驗室操作過程中較難避免，但若涉及主觀故意為之，涉嫌違法犯罪，應予以嚴厲打擊。