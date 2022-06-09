斯洛伐克訪台成員2人確診新冠　押後離開

斯洛伐克國會及布拉迪斯拉發州聯合訪問團周日（5日）抵達台灣展開6日訪問，已先後拜會台灣的蔡英文總統、行政院長蘇貞昌和外長吳釗燮等人。一行人周四（9日）原定拜會立法院長游錫堃，惟會前斯洛伐克國會副議長勞倫奇克和國會友台小組主席歐舒斯基確診新冠肺炎，將留台接受照料，其餘成員按行程周五（10日）離台。台總統府則表示，目前蔡英文健康良好。

台外交部發言人歐江安表示，斯洛伐克訪問團成員均已接種3劑新冠疫苗，也有提供赴台前48小時前核酸檢測無感染證明，抵台後再2次檢測也顯示無感染，直至周四（8日）第3次檢測顯示受感染。二人周四早上再次檢測顯示受感染，因此立即通報中央疫情流行指揮中心。目前二人無不適症狀，將每隔24小時進行一次檢酸檢測，直至符合衞福部疾管署規定的2次檢測無感染，才安排離台。

台總統府發言人張惇涵周四表示，蔡英文當日接見斯洛伐克訪問團時，依照防疫指引，全程佩戴口罩，對談時與訪問團成員之間設有隔板。蔡英文公務行程目前一切如常，同日早上，她接見了法國參議院訪問團。