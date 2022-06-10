內地昨增73本土新冠　多區圍封檢測市民憂再封城

國家衞健委周五（10日）公布，前一日內地新增73宗本土新冠病例，近日爆發新一輪疫情的內蒙古佔近一半，有35宗。上海市前一日新增11宗本土病例。當地周四（9日）舉行的疫情記者會表示，全市7個區將於周六（11日）進行全員核酸檢測，期間區內將實施封閉管理。有市民擔心當地或再度封城。

上海周四新增本土病例包括6宗確診和5宗無症狀感染。上海市衞健委副主任趙丹丹在當日疫情記者會上表示，自本月1日以來有社會面感染者報告的區，會在原有常態化核酸檢測要求的基礎上開展核酸篩查。他強調，核酸檢測是提高疫情監測預警靈敏性、及早發現潛在風險的重要途徑。浦東新區、黃浦區、靜安區、徐匯區、虹口區、寶山區、閔行區會在周末實施「應檢盡檢」，對網傳「上海全市進行階梯式閉環地氈式篩查」，上海市防控辦回覆指為謠言。

北京市周四新增8宗本土病例，分別為7宗確診和1宗無症狀感染。當日北京疫情記者會上指出，當地發現酒吧聚集性疫情後，全市隨即開展酒吧、卡拉OK、網吧等場所防疫檢查。周五凌晨，當地順義區在集中隔離管控人員中發現兩人核酸檢測顯示受感染，為外區涉酒吧聚集性疫情關聯人員，曾執飛廣州往返北京的航班。