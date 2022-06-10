歐洲議會通過兩涉疆決議　禁強迫勞動產品進口

歐洲議會周四（9日）表決兩項關於新疆維吾爾人權的決議案，包括要求禁止透過強迫勞動而來的產品進入歐洲市場並推動針對涉事中國高官的新制裁，以及譴責中國對維吾爾族的反人道罪行。兩項決議案均以壓倒性票數通過，呼籲對中國採取行動。

透過新貿易工具禁止強迫勞動產品的決議案，率先於當日早上以503票贊成、6票反對、4票棄權通過。當中要求歐盟委員會允許在歐洲單一市場禁止所有強迫勞動產品，讓海關當局能扣押有足夠迹象顯示產品在強迫勞動條件下製造或運輸，進口商在此情況下，必須證明產品與強迫勞動無關。相關措施料於今年9月生效，同時針對負責新疆政策的中國高官，推進更多新制裁。

另外，有關包括新疆警察檔案的新疆人權情況決議案，當日下午亦獲壓倒性多數通過。上月有黑客入侵中國新疆警察電腦系統，大舉揭露新疆集中營內被拘禁者的照片與書面紀錄。歐盟以最強烈的措詞譴責中國系統性壓迫維吾爾族，包括採取大規模驅逐出境、政治教化、家庭分離等手段，又稱有證據顯示當地實施限制生育，屬反人道罪行，並反映存在種族滅絕的高度風險。

中國駐歐盟使團周四回應指，歐洲議會有關決議罔顧事實，對此表示強烈憤慨、堅決反對，強調任何謊言謬論都抹殺不了新疆人權事業取得的歷史性成就。中國全國人大外事委員會發言人尤文澤周五（10日）亦譴責相關決議，堅決反對歐洲議會打着「人權」的幌子搞政治操弄，敦促歐洲議會立即停止借涉疆問題干涉中國內政。