中宣部介紹交通發展　提東航墜機及貴州列車出軌

中共中央宣傳部周五（10日）舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，提到貴州省列車出軌事故。會上指初步調查分析顯示，事故主要由於當地連續下雨伴有短暫強降雨，列車高速行駛時撞上突發溜坍侵入路軌的泥石流，導致7號及8號車廂出軌。

發布會上介紹新時代加快建設交通強國的進展與成效，並回答記者提問。國家鐵路局副局長安路生表示，由貴陽北開往廣州南站的D2809次列車在駛入貴廣線榕江站前，於月寨隧道口出軌，造成2名列車人員和10名旅客受傷，動車組司機楊勇殉職。安路生表示，對此深感痛心，事後鐵路部門立即啟動應急響應，派工作組到場搶險。

會上另有記者問及中國東方航空MU5735航班今年3月在廣西墜機的事故，中國民用航空局副局長董志毅表示，事發後當局啟動技術調查工作，4月20日對外公布初步報告和情況通報。事故調查部門正嚴格按照調查程序，持續深入檢查殘骸及資料證據、分析飛行數據並開展實驗驗證等。董表示，隨着調查工作的推進，當局將依法依規、及時準確地發布事故技術調查的情況進展和相關資訊。